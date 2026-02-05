Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%8 090 руб. 9 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701588
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
460
Описание товара Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали ребенку как первый свой смартфон. Для таких целей отлично, большего не нужно. За такую цену вообще отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Ну что тут сказать- цена соответствует качеству. Но я в принципе на большее и не рассчитывала. Так , экспресс вариант чтобы быть на связи с ребенком.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. но тонет в лунке. за сорок минут под водой, пока ловил блесной, умер
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает зарядился быстро нареканий нет спасибо продавцу. .
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, не зависает все работает и загружает!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла не мятой,доставка за 3 дня, зарядка аккумулятора 50%, хороший смартфон, работает быстро,спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
телефон понравился спасибо продавцу пришло все упаковано ещё симку подарили.
Достоинства:
Комментарий:
В описании написано, что предустановок нет, на самом деле предустановок много, rustore не удаляемый и yandex со всеми компонентами как вкопанный стоит, как вирус. И в комплекте зачем-то карта мегафона, которая даже в подарок не нужна. Во всем остальном никаких проблем с телефоном нет. Очень хороший телефон. Забыли только МАКС намертво установить не удаляемым. Не установлены по умолчанию YOUTUBE и все программы GOOGLE.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, пришёл в заводской упаковке, целый, новый, всё как положено. Работает шустро, не тормозит. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Получила телефон.Упаковка от производителя безупречна! Все аккуратно упаковано. Сам телефон очень хороший,мне очень понравился,В подарок положили сим карту Мегафон. Большое спасибо производителю, продавцу за такой качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
телефон хорошего качества, проблем не возникло. сейчас приятное впечатление за услугу и доставку
Достоинства:
Комментарий:
купили ребенку для школы. телефон хороший за свои деньги,работает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок для ребенка. Все отлично. Ребенок доволен.
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали ребенку как первый свой смартфон. Для таких целей отлично, большего не нужно. За такую цену вообще отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Ну что тут сказать- цена соответствует качеству. Но я в принципе на большее и не рассчитывала. Так , экспресс вариант чтобы быть на связи с ребенком.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. но тонет в лунке. за сорок минут под водой, пока ловил блесной, умер
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает зарядился быстро нареканий нет спасибо продавцу. .
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, не зависает все работает и загружает!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла не мятой,доставка за 3 дня, зарядка аккумулятора 50%, хороший смартфон, работает быстро,спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
телефон понравился спасибо продавцу пришло все упаковано ещё симку подарили.
Достоинства:
Комментарий:
В описании написано, что предустановок нет, на самом деле предустановок много, rustore не удаляемый и yandex со всеми компонентами как вкопанный стоит, как вирус. И в комплекте зачем-то карта мегафона, которая даже в подарок не нужна. Во всем остальном никаких проблем с телефоном нет. Очень хороший телефон. Забыли только МАКС намертво установить не удаляемым. Не установлены по умолчанию YOUTUBE и все программы GOOGLE.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, пришёл в заводской упаковке, целый, новый, всё как положено. Работает шустро, не тормозит. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Получила телефон.Упаковка от производителя безупречна! Все аккуратно упаковано. Сам телефон очень хороший,мне очень понравился,В подарок положили сим карту Мегафон. Большое спасибо производителю, продавцу за такой качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
телефон хорошего качества, проблем не возникло. сейчас приятное впечатление за услугу и доставку
Достоинства:
Комментарий:
купили ребенку для школы. телефон хороший за свои деньги,работает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок для ребенка. Все отлично. Ребенок доволен.