Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi A5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%5 760 руб. 8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701457
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi A5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black
Redmi A5 – большой экран 6,88 для фильмов и книг! Двойная камера 32 Мп с AI, ночной режим и селфи с улучшением. Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 15 Вт и 8-ядерный процессор. Стильный дизайн, сканер отпечатков, разъем для наушников и защита зрения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi A5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Развернуть
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Redmi A5 – большой экран 6,88 для фильмов и книг! Двойная камера 32 Мп с AI, ночной режим и селфи с улучшением. Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 15 Вт и 8-ядерный процессор. Стильный дизайн, сканер отпечатков, разъем для наушников и защита зрения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Взяли на подарок. Проверили все в пункте выдачи. Фото не сделали, но все качественно. Звук хороший, картинки яркие. Хорошо не получилось прям проверить все, но сказали что подарок очень понравился. Телефон за такую сумму прекрасный. Все грузит и работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон за небольшую стоимость. Берем уже второй такой телефон на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Redmi A5 — достойный бюджетный смартфон с большим экраном, хорошей батареей и приемлемой производительностью для повседневных задач, хотя отсутствие NFC немного огорчает. Для школьника самое то, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Доставка на следующий день. В наборе чехол и зарядка. И главное: то самое приложение работает
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший. Посмотрим как покажет себя в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, работает, не тормозит, для нужд ребёнка отлично
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший за свою цену, отличная производительность, ничего не лагает
Достоинства:
Комментарий:
Все ок. Телефон просто отличный, за такие деньги. Работает хорошо. Ребенку понравилось. Упаковка целая, все аккуратно запакавано.
Достоинства:
Комментарий:
никогда не думала,что столь бюджетная модель может быть такой же хорошей как и за 15-30.пока все ок,полет нормальный.единственное хотелось бы чуть пошустрей ,а так для работы,мессенджеров все все просто ок⭐но это я конечно придираюсь,такие требования все же лучше предъявлять моделям за 35+
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон , работает быстро, и главное качество супер
Достоинства:
Комментарий:
все запаковано. телефон куплен как звонилка ребенку. думаю за свои деньги ок. в комплекте зарядка и чехол.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормальный телефон. Доставили быстро. Пришёл в целости и сохранности.
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Взяли на подарок. Проверили все в пункте выдачи. Фото не сделали, но все качественно. Звук хороший, картинки яркие. Хорошо не получилось прям проверить все, но сказали что подарок очень понравился. Телефон за такую сумму прекрасный. Все грузит и работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон за небольшую стоимость. Берем уже второй такой телефон на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Redmi A5 — достойный бюджетный смартфон с большим экраном, хорошей батареей и приемлемой производительностью для повседневных задач, хотя отсутствие NFC немного огорчает. Для школьника самое то, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Доставка на следующий день. В наборе чехол и зарядка. И главное: то самое приложение работает
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший. Посмотрим как покажет себя в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, работает, не тормозит, для нужд ребёнка отлично
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший за свою цену, отличная производительность, ничего не лагает
Достоинства:
Комментарий:
Все ок. Телефон просто отличный, за такие деньги. Работает хорошо. Ребенку понравилось. Упаковка целая, все аккуратно запакавано.
Достоинства:
Комментарий:
никогда не думала,что столь бюджетная модель может быть такой же хорошей как и за 15-30.пока все ок,полет нормальный.единственное хотелось бы чуть пошустрей ,а так для работы,мессенджеров все все просто ок⭐но это я конечно придираюсь,такие требования все же лучше предъявлять моделям за 35+
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон , работает быстро, и главное качество супер
Достоинства:
Комментарий:
все запаковано. телефон куплен как звонилка ребенку. думаю за свои деньги ок. в комплекте зарядка и чехол.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги нормальный телефон. Доставили быстро. Пришёл в целости и сохранности.