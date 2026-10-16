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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 060 руб. 
Начислим 1777 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)
111 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, кг.
2.38

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HESGC300-NoOS) – идеальный баланс мощности, надежности и мобильности. Современный бизнес требует скорости, эффективности и безупречной работы техники. Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 создан для профессионалов, ценящих надежность, производительность и эргономичность. Это устройство сочетает в себе передовые технологии, прочный корпус и интуитивно понятный дизайн, делая его незаменимым инструментом для работы в любой среде.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HESGC300-NoOS) – идеальный баланс мощности, надежности и мобильности. Современный бизнес требует скорости, эффективности и безупречной работы техники. Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 создан для профессионалов, ценящих надежность, производительность и эргономичность. Это устройство сочетает в себе передовые технологии, прочный корпус и интуитивно понятный дизайн, делая его незаменимым инструментом для работы в любой среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - по цене 111060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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