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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg

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Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 1
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 2
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 3
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 4
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 5
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0&quot; WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 170 руб. 
Начислим 1747 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg
109 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg

Ноутбук Asus с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы с документами, таблицами и несколькими окнами. Процессор AMD Ryzen AI 7 с 12 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 рассчитан на активную многозадачность, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и программам. Ноутбук поставляется без операционной системы — её можно выбрать и установить самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы с документами, таблицами и несколькими окнами. Процессор AMD Ryzen AI 7 с 12 ядрами и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 рассчитан на активную многозадачность, а SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к файлам и программам. Ноутбук поставляется без операционной системы — её можно выбрать и установить самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI 7 445/DDR5 16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/AMD Radeon 840M/no OS/1.76 Kg - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 109170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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