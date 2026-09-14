Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0)
Этот ноутбук сочетает в себе современные технологии, эргономичный дизайн и высокую производительность. Он подходит для повседневных задач, офисной работы, учебы и мультимедийного использования. Благодаря компактным размерам и небольшому весу его удобно брать с собой в поездки. Яркий и четкий дисплей 15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Технология WVA гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Мощный процессор Intel Core 7 150U Процессор с тактовой частотой 1.8 ГГц (с возможностью увеличения в Turbo Boost) обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме, плавную обработку документов, веб-серфинг и легкие творческие задачи. Высокая скорость работы благодаря SSD Встроенный PCIe SSD на 1024 ГБ ускоряет загрузку системы, запуск приложений и работу с файлами. Такой накопитель надежнее и энергоэффективнее традиционных HDD. Оперативная память 16 ГБ Объем оперативной памяти DDR4 позволяет комфортно работать с несколькими программами одновременно, включая браузер с множеством вкладок, офисные приложения и графические редакторы. Компактный и легкий корпус Вес всего 1.64 кг и тонкий дизайн делают ноутбук удобным для ежедневного ношения. Стильный серый цвет (Gentle Grey) подчеркивает лаконичность модели. Беспроводные технологии и автономность Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Аккумулятор емкостью 42 Вт·ч позволяет работать несколько часов без подзарядки.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0)