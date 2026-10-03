ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 700 руб.
В наличии
Код товара: 751015
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109 700 руб.
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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.36
Описание товара ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver
Ноутбук Dell в серебристом цвете сочетает компактный 14-дюймовый экран и удобство работы в разрешении 1920 ? 1200. IPS-матрица и частота обновления 60 Гц подойдут для повседневных задач, просмотра материалов и работы с документами. Процессор Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти дают запас для многозадачности: можно работать сразу с несколькими приложениями и не отвлекаться на переключения. Установленная операционная система Linux — часть готовой конфигурации ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Dell в серебристом цвете сочетает компактный 14-дюймовый экран и удобство работы в разрешении 1920 ? 1200. IPS-матрица и частота обновления 60 Гц подойдут для повседневных задач, просмотра материалов и работы с документами. Процессор Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти дают запас для многозадачности: можно работать сразу с несколькими приложениями и не отвлекаться на переключения. Установленная операционная система Linux — часть готовой конфигурации ноутбука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 109700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver