Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)
Представляем новый ноутбук Lenovo, идеально подходящий для решения широкого круга задач — от повседневных дел до профессиональных. Этот ноутбук оснащен процессором Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и оперативную работу множества приложений одновременно. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 гарантирует четкое и яркое изображение, делая просмотр видео и работу с графикой максимально комфортными. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с носителями информации. Легкий и прочный корпус из алюминия и пластика весит всего 1,7 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для мобильных пользователей. Ноутбук оснащен SSD-диском объемом 512 Гб и оперативной памятью 16 Гб, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и быструю обработку данных. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения внешних устройств, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность данных. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая поможет в работе в условиях низкой освещенности. Пользователь может выбрать и установить операционную систему по собственному усмотрению, так как ноутбук поставляется без предустановленной ОС. Это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью и универсальностью, дополненный удобством и стилем.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)