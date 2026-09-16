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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 190 руб. 
Начислим 1444 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)
90 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)

Представляем новый ноутбук Lenovo, идеально подходящий для решения широкого круга задач — от повседневных дел до профессиональных. Этот ноутбук оснащен процессором Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и оперативную работу множества приложений одновременно. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 гарантирует четкое и яркое изображение, делая просмотр видео и работу с графикой максимально комфортными. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с носителями информации. Легкий и прочный корпус из алюминия и пластика весит всего 1,7 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для мобильных пользователей. Ноутбук оснащен SSD-диском объемом 512 Гб и оперативной памятью 16 Гб, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и быструю обработку данных. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения внешних устройств, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность данных. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая поможет в работе в условиях низкой освещенности. Пользователь может выбрать и установить операционную систему по собственному усмотрению, так как ноутбук поставляется без предустановленной ОС. Это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью и универсальностью, дополненный удобством и стилем.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем новый ноутбук Lenovo, идеально подходящий для решения широкого круга задач — от повседневных дел до профессиональных. Этот ноутбук оснащен процессором Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и оперативную работу множества приложений одновременно. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 гарантирует четкое и яркое изображение, делая просмотр видео и работу с графикой максимально комфортными. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с носителями информации. Легкий и прочный корпус из алюминия и пластика весит всего 1,7 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для мобильных пользователей. Ноутбук оснащен SSD-диском объемом 512 Гб и оперативной памятью 16 Гб, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и быструю обработку данных. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения внешних устройств, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность данных. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая поможет в работе в условиях низкой освещенности. Пользователь может выбрать и установить операционную систему по собственному усмотрению, так как ноутбук поставляется без предустановленной ОС. Это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью и универсальностью, дополненный удобством и стилем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00) - по цене 90190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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