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Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234

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Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 9
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 10
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 11
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 12
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 13
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 14
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 15
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
234
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 9
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 10
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 11
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 12
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 13
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 14
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 15
  • Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700587
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
234
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х11х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234

Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 — это надежное и функциональное устройство, специально разработанное для фиксации и управления легкими цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами. Этот штатив обладает максимальной грузоподъемностью 1.5 кг, что делает его идеальным выбором для большинства современных камер. Благодаря регулируемой по высоте треноге и телескопической центральной колонне, LifePOD VT234 способен достигать высоты 234 см.

Отзывы о товаре Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
234
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 — это надежное и функциональное устройство, специально разработанное для фиксации и управления легкими цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами. Этот штатив обладает максимальной грузоподъемностью 1.5 кг, что делает его идеальным выбором для большинства современных камер. Благодаря регулируемой по высоте треноге и телескопической центральной колонне, LifePOD VT234 способен достигать высоты 234 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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