Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
234
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
234
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х11х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 — это надежное и функциональное устройство, специально разработанное для фиксации и управления легкими цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами. Этот штатив обладает максимальной грузоподъемностью 1.5 кг, что делает его идеальным выбором для большинства современных камер. Благодаря регулируемой по высоте треноге и телескопической центральной колонне, LifePOD VT234 способен достигать высоты 234 см.
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
234
Длина в сложенном состоянии, см
47
Страна производитель
Китай
Видеоштатив Falcon Eyes LifePOD VT234 — это надежное и функциональное устройство, специально разработанное для фиксации и управления легкими цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами. Этот штатив обладает максимальной грузоподъемностью 1.5 кг, что делает его идеальным выбором для большинства современных камер. Благодаря регулируемой по высоте треноге и телескопической центральной колонне, LifePOD VT234 способен достигать высоты 234 см.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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