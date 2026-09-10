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Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl)

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Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 1
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 2
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 3
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 4
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 5
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 6
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 7
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 8
Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Длина в сложенном состоянии, см
18.5
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 1
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 2
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 3
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 4
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 5
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 6
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 7
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 8
  • Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361919
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Длина в сложенном состоянии, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl)

Штатив Joby GorillaPod 500 Action оптимизирован для экшн-камер. Он снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших камер 360°. Более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу отличаются высокой надежностью и долговечностью. GorillaPod 500 Action позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. Компактный и легкий, он помещается в карман. Габариты: 6.5x3.5x18,5 см. Грузоподъемность: 500 г. Вес: 83 г.

Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod 500 Action для фото- и GoPro камер (черный/серыйl)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Длина в сложенном состоянии, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Joby GorillaPod 500 Action оптимизирован для экшн-камер. Он снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших камер 360°. Более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу отличаются высокой надежностью и долговечностью. GorillaPod 500 Action позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов. Компактный и легкий, он помещается в карман. Габариты: 6.5x3.5x18,5 см. Грузоподъемность: 500 г. Вес: 83 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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