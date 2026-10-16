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Яндекс ТВ Станция Бейсик 55" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Яндекс ТВ Станция Бейсик 55"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 1
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 2
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 3
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 4
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 5
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 6
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 7
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 8
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 9
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 10
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 11
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 12
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 13
  • Яндекс ТВ Станция Бейсик 55&quot; - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 620 руб. 
Начислим 794 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Яндекс ТВ Станция Бейсик 55"
49 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Вес, г.
5

Описание товара Яндекс ТВ Станция Бейсик 55"

умный телевизор с голосовым ассистентом алисой, поддержкой smart tv и hdr10, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц.

Отзывы о товаре Яндекс ТВ Станция Бейсик 55"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Описание
умный телевизор с голосовым ассистентом алисой, поддержкой smart tv и hdr10, разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 60 гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Яндекс ТВ Станция Бейсик 55" - по цене 49620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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