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Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый

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Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 1
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 2
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 3
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 4
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 5
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 6
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 7
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 8
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 9
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 10
Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 6
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 7
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 8
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 9
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 10
  • Телевизор Skyworth 65Q75G 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730207
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, композитный (видео), 2 x USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.2
Вес, кг.
24

Описание товара Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый

Телевизоры Skyworth представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, что делает их отличным выбором для современных потребителей, стремящихся к высокому качеству изображения и многофункциональности. Этот телевизор Skyworth обладает крупной диагональю экрана в 65 дюймов (165 см), что обеспечит эффект присутствия и полное погружение в происходящее на экране. Технология экрана QLED+ отвечает за яркие и насыщенные цвета, а разрешение 3840х2160 пикселей и поддержка стандарта 4К UHD гарантируют четкость и детализацию изображения даже в самых динамичных сценах. Телевизор легко интегрируется в ваш интерьер благодаря возможности крепления на стену с помощью стандарта VESA 400x200. Его вес составляет 20 кг без подставки и 22,5 кг с установленной подставкой, что позволяет разместить телевизор так, как вам удобно. Skyworth оснащен современным интерфейсом Google TV и поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к широкому спектру онлайн-контента и приложений. Наличие трех портов HDMI позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая максимальную функциональность и гибкость использования. Черный цвет корпуса в сочетании с частотой обновления экрана 144 Гц делает этот телевизор стильным дополнением в любом интерьере, обеспечивая плавное воспроизведение видео и игр. Бренд Skyworth известен своим качеством, и эта модель телевизора не исключение — она станет центром вашего домашнего развлекательного комплекса, объединяя в себе современный дизайн и передовые технологии.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65Q75G 65" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Game TV Frameless мет.серый/серый




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, композитный (видео), 2 x USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры Skyworth представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, что делает их отличным выбором для современных потребителей, стремящихся к высокому качеству изображения и многофункциональности. Этот телевизор Skyworth обладает крупной диагональю экрана в 65 дюймов (165 см), что обеспечит эффект присутствия и полное погружение в происходящее на экране. Технология экрана QLED+ отвечает за яркие и насыщенные цвета, а разрешение 3840х2160 пикселей и поддержка стандарта 4К UHD гарантируют четкость и детализацию изображения даже в самых динамичных сценах. Телевизор легко интегрируется в ваш интерьер благодаря возможности крепления на стену с помощью стандарта VESA 400x200. Его вес составляет 20 кг без подставки и 22,5 кг с установленной подставкой, что позволяет разместить телевизор так, как вам удобно. Skyworth оснащен современным интерфейсом Google TV и поддерживает функции Smart TV, предоставляя доступ к широкому спектру онлайн-контента и приложений. Наличие трех портов HDMI позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая максимальную функциональность и гибкость использования. Черный цвет корпуса в сочетании с частотой обновления экрана 144 Гц делает этот телевизор стильным дополнением в любом интерьере, обеспечивая плавное воспроизведение видео и игр. Бренд Skyworth известен своим качеством, и эта модель телевизора не исключение — она станет центром вашего домашнего развлекательного комплекса, объединяя в себе современный дизайн и передовые технологии.
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Отзывы


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