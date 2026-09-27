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Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка

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Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 1
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 2
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 3
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 4
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 5
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 6
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 7
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 8
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ляпис Трубецкой
Альбом (сингл)
Капитал
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 1
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 2
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 3
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 4
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 5
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 6
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 7
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 8
  • Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107930237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ляпис Трубецкой
Альбом (сингл)
Капитал
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Золотая антилопа, Капитал, Гойко Митич, Керчь-2, Котик 1, Андрюша, Рамонкі (рус. Ромашки), Собаки, Огоньки, Товарищ, Харэ, Евпатория (Bonus track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка

Любители искать глубокие смыслы обнаружили на этом, 12-м по сквозной нумерации альбоме белорусского коллектива (2007), мэйнстримовое развитие идей сибирского панка (!), противостояние Юрию Шевчуку и даже цитаты из Эдуарда Лимонова. На деле же правда вот куда клонится: Сергею Михалку, как и любому взрослому рок-музыканту, надоело играть в дурь и протест в прямолинейной, лобовой форме — его вполне обоснованно влечет коммерческий успех. Ну а раз рок-музыка почитается у нас большей частью за искусство текстовое и в некотором смысле литературное — ну вот вам и острые слова, как всегда у Михалка отвечающих. чаяниям широкой аудитории о скорой смерти всего материального, и в особенности — иностранного. Демонстрируя незаурядное знакомство с наследием британского. рока допанковской эпохи, и в первую очередь — Mott The Hoople, «Ляпис Трубецкой» ухитряется вносить в традиционные аранжировки духовые ска-партии, ставшие популярными с легкой руки «Ленинграда» и, таким образом, убирать из материала недетскую серьезность, ставшую просто каиновой печатью русского рока. В результате по мнению вполне серьезной критики, «Капитал» оказался за счет контраста музыки и текста «драматургическим альбомом», зато рядовой слушатель услышал в альбоме, то, что там и есть — занимательный поп-роковый материал с красивыми и запоминающимися мелодиями, настоящий антидот от пресловутого. «русского шансона». Доказательства? В первую очередь песни «Котик», «Андрюша» и «Огоньки».

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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107930237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ляпис Трубецкой
Альбом (сингл)
Капитал
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Золотая антилопа, Капитал, Гойко Митич, Керчь-2, Котик 1, Андрюша, Рамонкі (рус. Ромашки), Собаки, Огоньки, Товарищ, Харэ, Евпатория (Bonus track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Любители искать глубокие смыслы обнаружили на этом, 12-м по сквозной нумерации альбоме белорусского коллектива (2007), мэйнстримовое развитие идей сибирского панка (!), противостояние Юрию Шевчуку и даже цитаты из Эдуарда Лимонова. На деле же правда вот куда клонится: Сергею Михалку, как и любому взрослому рок-музыканту, надоело играть в дурь и протест в прямолинейной, лобовой форме — его вполне обоснованно влечет коммерческий успех. Ну а раз рок-музыка почитается у нас большей частью за искусство текстовое и в некотором смысле литературное — ну вот вам и острые слова, как всегда у Михалка отвечающих. чаяниям широкой аудитории о скорой смерти всего материального, и в особенности — иностранного. Демонстрируя незаурядное знакомство с наследием британского. рока допанковской эпохи, и в первую очередь — Mott The Hoople, «Ляпис Трубецкой» ухитряется вносить в традиционные аранжировки духовые ска-партии, ставшие популярными с легкой руки «Ленинграда» и, таким образом, убирать из материала недетскую серьезность, ставшую просто каиновой печатью русского рока. В результате по мнению вполне серьезной критики, «Капитал» оказался за счет контраста музыки и текста «драматургическим альбомом», зато рядовой слушатель услышал в альбоме, то, что там и есть — занимательный поп-роковый материал с красивыми и запоминающимися мелодиями, настоящий антидот от пресловутого. «русского шансона». Доказательства? В первую очередь песни «Котик», «Андрюша» и «Огоньки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка - купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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