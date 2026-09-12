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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокулярная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699104
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Описание товара Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса
Bresser Junior Biotar 300–1200x – это монокулярная модель микроскопа с двумя типами подсветки: зеркалом и при помощи лампочки. Он подойдет юному любителю микробиологии в возрасте 8 лет и старше. Так как в комплект включены готовые микропрепараты, множество инструментов для исследований и принадлежности для выращивания артемии, микроскоп захватит внимание владельца с первых же секунд использования. Для исследований применяется метод светлого поля в проходящем свете. Оптическая система микроскопа включает окуляр и три объектива. Последние находятся в револьверном устройстве: вращая его, можно менять увеличение микроскопа. Микропрепараты необходимо располагать на предметном столике, для их фиксации используются два зажима. Блок подсветки расположен внизу – он сдвоенный: с одной стороны небольшое зеркало, которым внешний свет можно направлять на образец, с другой – лампочка, работающая от батарейки и обеспечивающая более мощное освещение. Под предметным столиком также находится диск с диафрагмами, позволяющий более точно корректировать интенсивность света. Микроскоп обладает довольно легкой конструкцией и не требует особых умений и знаний, поэтому станет идеальным вариантом первого в жизни микроскопа.
Bresser Junior Biotar 300–1200x – это монокулярная модель микроскопа с двумя типами подсветки: зеркалом и при помощи лампочки. Он подойдет юному любителю микробиологии в возрасте 8 лет и старше. Так как в комплект включены готовые микропрепараты, множество инструментов для исследований и принадлежности для выращивания артемии, микроскоп захватит внимание владельца с первых же секунд использования. Для исследований применяется метод светлого поля в проходящем свете. Оптическая система микроскопа включает окуляр и три объектива. Последние находятся в револьверном устройстве: вращая его, можно менять увеличение микроскопа. Микропрепараты необходимо располагать на предметном столике, для их фиксации используются два зажима. Блок подсветки расположен внизу – он сдвоенный: с одной стороны небольшое зеркало, которым внешний свет можно направлять на образец, с другой – лампочка, работающая от батарейки и обеспечивающая более мощное освещение. Под предметным столиком также находится диск с диафрагмами, позволяющий более точно корректировать интенсивность света. Микроскоп обладает довольно легкой конструкцией и не требует особых умений и знаний, поэтому станет идеальным вариантом первого в жизни микроскопа.
Микроскоп Bresser Junior Biotar 300–1200x, без кейса - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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