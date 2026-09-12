Телескоп Sky-Watcher P1145AZ-GO2 SynScan GOTO
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х42х24
Вес, кг.
9.9
Описание товара Телескоп Sky-Watcher P1145AZ-GO2 SynScan GOTO
Телескоп – рефлектор Ньютона с параболическим главным зеркалом и монтировкой, которой можно управлять прямо со смартфона или планшета. Телескоп отлично подходит для изучения объектов дальнего космоса и имеет простое в освоении управление. Благодаря компактным размерам этот рефлектор удобно брать с собой на загородные астрофесты, чтобы увидеть объекты ночного небо без городской засветки. В комплектации есть адаптер для смартфона – этот аксессуар используется для любительской астрофотографии на камеру мобильного устройства.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Телескоп – рефлектор Ньютона с параболическим главным зеркалом и монтировкой, которой можно управлять прямо со смартфона или планшета. Телескоп отлично подходит для изучения объектов дальнего космоса и имеет простое в освоении управление. Благодаря компактным размерам этот рефлектор удобно брать с собой на загородные астрофесты, чтобы увидеть объекты ночного небо без городской засветки. В комплектации есть адаптер для смартфона – этот аксессуар используется для любительской астрофотографии на камеру мобильного устройства.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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