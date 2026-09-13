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Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2

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Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 9
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 10
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 11
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 12
Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 10
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 11
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 12
  • Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710665
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.43х0.23
Вес, кг.
13.9

Описание товара Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2

Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 относится к классу рефракторов – телескопов, оптическая схема которых построена на основе собирающих свет линз. Телескоп имеет простую и надежную конструкцию, небольшие размеры, малый вес и высокую мобильность, за счет чего может использоваться как в городских условиях, так и при выездах на природу. Прибор подходит и начинающим, и опытным пользователям, не требует наличия специальных навыков для начала работы. Основная особенность Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 – всегда четкая, контрастная и яркая картинка, которая достигается при помощи ахроматического объектива, устраняющего все хроматические аберрации. Оптических возможностей телескопа будет достаточно для изучения одинарных и двойных звезд, лунных гор и кратеров (размером 3-4 км), поясов Сатурна и Юпитера, астероидов, комет, туманностей и т.д.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Страна производитель
Китай
Описание
Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 относится к классу рефракторов – телескопов, оптическая схема которых построена на основе собирающих свет линз. Телескоп имеет простую и надежную конструкцию, небольшие размеры, малый вес и высокую мобильность, за счет чего может использоваться как в городских условиях, так и при выездах на природу. Прибор подходит и начинающим, и опытным пользователям, не требует наличия специальных навыков для начала работы. Основная особенность Sky-Watcher AC1026 StarQuest2 EQ2 – всегда четкая, контрастная и яркая картинка, которая достигается при помощи ахроматического объектива, устраняющего все хроматические аберрации. Оптических возможностей телескопа будет достаточно для изучения одинарных и двойных звезд, лунных гор и кратеров (размером 3-4 км), поясов Сатурна и Юпитера, астероидов, комет, туманностей и т.д.
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