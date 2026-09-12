Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70
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Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698944
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, г.
665
Описание товара Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70
Набор Levenhuk Discovery Basics EK70 создан специально для неутомимого исследователя, который стремится узнать об окружающем мире как можно больше и которому для этого требуются самые разные инструменты. Здесь есть оптическая техника, приборы для ориентирования, приспособления для биологических исследований и даже блокнот для записей о самых необычных находках. Чтобы с набором было удобно путешествовать, он дополнен сумкой-рюкзаком, в которую легко помещаются все предметы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Набор Levenhuk Discovery Basics EK70 создан специально для неутомимого исследователя, который стремится узнать об окружающем мире как можно больше и которому для этого требуются самые разные инструменты. Здесь есть оптическая техника, приборы для ориентирования, приспособления для биологических исследований и даже блокнот для записей о самых необычных находках. Чтобы с набором было удобно путешествовать, он дополнен сумкой-рюкзаком, в которую легко помещаются все предметы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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