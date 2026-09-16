Пикник - Певец Декаданса (Gold) (4680068802189) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - Певец Декаданса (Gold) (4680068802189) виниловая пластинка
"Певец Декаданса" - студийный альбом 2012 года группы Пикник. Дважды юбилейный релиз: во-первых, он стал двадцатым номерным альбомом в официальной дискографии группы, а во-вторых, работа над записью "Певца декаданса" совпала с завершением тура "30 световых лет". Композиции "Певца декаданса" погружают слушателей в мир пограничных состояний. Хрупкость бытия - вот один из лейтмотивов этого альбома. В поддержку релиза группа организовала гастрольный тур "Декаданс". Лимитированное переиздание на 180-гр золотом виниле. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.
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Теги товара: Пикник
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
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