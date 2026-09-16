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Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 5
Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Ромео и Джульетта
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 5
  • Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Ромео и Джульетта
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Ромео и Джульетта, Блеск в её глазах, Неведомая даль, Долгая ночь, Когда меня ты позовешь Музыка в моей душе, Ненавижу тебя, Похожа на мечту, Я не звоню, Вы так невинны, Некогда (с Аллой Пугачевой)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ромео и Джульетта, Блеск в её глазах, Неведомая даль, Долгая ночь, Когда меня ты позовешь Музыка в моей душе, Ненавижу тебя, Похожа на мечту, Я не звоню, Вы так невинны, Некогда (с Аллой Пугачевой)

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Ромео и Джульетта
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Ромео и Джульетта, Блеск в её глазах, Неведомая даль, Долгая ночь, Когда меня ты позовешь Музыка в моей душе, Ненавижу тебя, Похожа на мечту, Я не звоню, Вы так невинны, Некогда (с Аллой Пугачевой)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ромео и Джульетта, Блеск в её глазах, Неведомая даль, Долгая ночь, Когда меня ты позовешь Музыка в моей душе, Ненавижу тебя, Похожа на мечту, Я не звоню, Вы так невинны, Некогда (с Аллой Пугачевой)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Ромео и Джульетта (Red)+(постер) (4680068804503) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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