Баста - Баста I (White) (4603320377713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста I
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
В наличии
Код товара: 698816
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
7 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4603320377713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста I
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Раз и навсегда, Так плачет весна, Гонки, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все, кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло, Сложно
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Баста - Баста I (White) (4603320377713) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Раз и навсегда, Так плачет весна, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4603320377713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста I
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Раз и навсегда, Так плачет весна, Гонки, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все, кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло, Сложно
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Раз и навсегда, Так плачет весна, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло
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Баста - Баста I (White) (4603320377713) виниловая пластинка - стоимость товара 7470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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