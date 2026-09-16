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Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка

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Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 7
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 8
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 9
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Кровь За Кровь
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 7
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 8
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 9
  • Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698811
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Кровь За Кровь
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Прощай, Норфолк!, Зомби, Антихрист, Не Хочешь, Не Верь Мне, Кровь За Кровь, Бесы, Всё, Что Было, Следуй За Мной!
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка

Пятый альбом (1991) главной отечественной хэви-сенсации создавался не в лучших общественно-исторических условиях на излете перестройки — поэтому совершенно неудивительно, что «Кровь за кровь» оказалась очень жесткой работе и по звучанию, и по текстам песен, и по энергичной вокальной подаче Валерия Кипелова. Зато он совершенно нелобовым образом оказался созвучен, невзирая на отсутствие актуальных по текстовому содержанию композиций, настроениям далеко не узких кругов поклонников группы. Кроме того, «Ария» расширила здесь свое звучание, впервые в своей истории применив гитарные синтезаторы, особенно показательные в номере «Прощай, Норфолк!». К сожалению, первый виниловый тираж альбома, давно ставший коллекционной редкостью, и CD-переиздание не могли похвастать прозрачным звучанием — но мы выпускаем «Кровь за кровь» со специальным мастерингом 2013 года, осуществленным под руководством музыкантов группы. Исходный дизайн альбома также восстановлен в 2013 году.



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Кровь За Кровь
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Прощай, Норфолк!, Зомби, Антихрист, Не Хочешь, Не Верь Мне, Кровь За Кровь, Бесы, Всё, Что Было, Следуй За Мной!
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Пятый альбом (1991) главной отечественной хэви-сенсации создавался не в лучших общественно-исторических условиях на излете перестройки — поэтому совершенно неудивительно, что «Кровь за кровь» оказалась очень жесткой работе и по звучанию, и по текстам песен, и по энергичной вокальной подаче Валерия Кипелова. Зато он совершенно нелобовым образом оказался созвучен, невзирая на отсутствие актуальных по текстовому содержанию композиций, настроениям далеко не узких кругов поклонников группы. Кроме того, «Ария» расширила здесь свое звучание, впервые в своей истории применив гитарные синтезаторы, особенно показательные в номере «Прощай, Норфолк!». К сожалению, первый виниловый тираж альбома, давно ставший коллекционной редкостью, и CD-переиздание не могли похвастать прозрачным звучанием — но мы выпускаем «Кровь за кровь» со специальным мастерингом 2013 года, осуществленным под руководством музыкантов группы. Исходный дизайн альбома также восстановлен в 2013 году.


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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