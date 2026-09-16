Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Кровь за Кровь (4680068802653) виниловая пластинка
Пятый альбом (1991) главной отечественной хэви-сенсации создавался не в лучших общественно-исторических условиях на излете перестройки — поэтому совершенно неудивительно, что «Кровь за кровь» оказалась очень жесткой работе и по звучанию, и по текстам песен, и по энергичной вокальной подаче Валерия Кипелова. Зато он совершенно нелобовым образом оказался созвучен, невзирая на отсутствие актуальных по текстовому содержанию композиций, настроениям далеко не узких кругов поклонников группы. Кроме того, «Ария» расширила здесь свое звучание, впервые в своей истории применив гитарные синтезаторы, особенно показательные в номере «Прощай, Норфолк!». К сожалению, первый виниловый тираж альбома, давно ставший коллекционной редкостью, и CD-переиздание не могли похвастать прозрачным звучанием — но мы выпускаем «Кровь за кровь» со специальным мастерингом 2013 года, осуществленным под руководством музыкантов группы. Исходный дизайн альбома также восстановлен в 2013 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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