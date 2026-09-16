Леонид Агутин - Леонид Агутин (Light Green) (4680068801519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Леонид Агутин
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
В наличии
Код товара: 698798
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Загружаем...
2 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Леонид Агутин
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Луна, Трамвайчик, Половина Сердца, Новый Год, Не Выходи Из Дома Little Jeane, Я Не Понимаю, Прощай, На Сиреневой Луне, Папа - Мама
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Леонид Агутин - Леонид Агутин (Light Green) (4680068801519) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Луна, Трамвайчик, Половина Сердца, Новый Год, Не Выходи Из Дома Little Jeane, Я Не Понимаю, Прощай, На Сиреневой Луне, Папа - Мама
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Леонид Агутин
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Луна, Трамвайчик, Половина Сердца, Новый Год, Не Выходи Из Дома Little Jeane, Я Не Понимаю, Прощай, На Сиреневой Луне, Папа - Мама
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Луна, Трамвайчик, Половина Сердца, Новый Год, Не Выходи Из Дома Little Jeane, Я Не Понимаю, Прощай, На Сиреневой Луне, Папа - Мама
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Купить Леонид Агутин - Леонид Агутин (Light Green) (4680068801519) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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