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John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка

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John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка - фото 1
John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Soundtrack Hits
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка - фото 1
  • John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Musikverlags GmbH
Barcode
[4260277748142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Soundtrack Hits
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars Theme (From Star Wars: A New Hope), Hedwig's Theme (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Chamber Of Secrets (From Harry Potter And The Chamber Of Secrets), Nimbus 2000 (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Jaws Theme (From Jaws 1975), Superman Theme (From Superman 1978), Indiana Jones March (From Raiders Of The Lost Ark), Yoda's Theme (From The Empire Strikes Back), Imperial March (From The Empire Strikes Back), Harry's Wondrous World (From Harry Potter And The Sorcerer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка

Сборник саундтреков легендарного композитора Джона Уильямса.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок, упаковано в несколько коробок, винил хороший, звук отличный.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алиса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник, за эту цену поистине хорошие треки и самое то для проигрывателя. Определенно 10 из 10 Чистый звук, пластинка круто выглядит. Зимой слушать самое то, да и в целом треки известные очень и очень красивые



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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Musikverlags GmbH
Barcode
[4260277748142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Soundtrack Hits
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars Theme (From Star Wars: A New Hope), Hedwig's Theme (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Chamber Of Secrets (From Harry Potter And The Chamber Of Secrets), Nimbus 2000 (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Jaws Theme (From Jaws 1975), Superman Theme (From Superman 1978), Indiana Jones March (From Raiders Of The Lost Ark), Yoda's Theme (From The Empire Strikes Back), Imperial March (From The Empire Strikes Back), Harry's Wondrous World (From Harry Potter And The Sorcerer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сборник саундтреков легендарного композитора Джона Уильямса.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок, упаковано в несколько коробок, винил хороший, звук отличный.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алиса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник, за эту цену поистине хорошие треки и самое то для проигрывателя. Определенно 10 из 10 Чистый звук, пластинка круто выглядит. Зимой слушать самое то, да и в целом треки известные очень и очень красивые


John Williams - Soundtrack Hits (White) (4260277748142) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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