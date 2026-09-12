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Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка

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Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Masters
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698481
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Masters
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hooker, John Lee - Boom Boom, Wolf, Howlin' - Smokestack Lighting, Reed, Jimmy - Ain't That Lovin' You Baby, - Every Day I Have the Blues, Broonzy, Big Bill - Key to the Highway, King, Freddie - I'm Tore Down, Williamson, Sonny Boy - Fattening Frogs for Snakes, Dupree, Champion Jack - Misery Blues, Waters, Muddy - Hoochie Coochie Man, James, Elmore - Dust My Blues, Witherspoon, Jimmy - Ain't Nobody's Business, Walter, Little - My Babe, Johnson, Lonnie - Blues 'round My Door, Rush, Otis - I Can't
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Complete Vinyl Collection – 8
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hooker, John Lee - Boom Boom, Wolf, Howlin' - Smokestack Lighting, Reed, Jimmy - Ain't That Lovin' You Baby, - Every Day I Have the Blues, Broonzy, Big Bill - Key to the Highway, King, Freddie - I'm Tore Down, Williamson, Sonny Boy - Fattening Frogs for Snakes, Dupree, Champion Jack - Misery Blues, Waters, Muddy - Hoochie Coochie Man, James, Elmore - Dust My Blues, Witherspoon, Jimmy - Ain't Nobody's Business, Walter, Little - My Babe, Johnson, Lonnie - Blues 'round My Door, Rush, Otis - I Can't Quit You Baby, King, Albert - Dyna-flow

Отзывы о товаре Various Artists - Blues Masters (5711053020383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blues Masters
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hooker, John Lee - Boom Boom, Wolf, Howlin' - Smokestack Lighting, Reed, Jimmy - Ain't That Lovin' You Baby, - Every Day I Have the Blues, Broonzy, Big Bill - Key to the Highway, King, Freddie - I'm Tore Down, Williamson, Sonny Boy - Fattening Frogs for Snakes, Dupree, Champion Jack - Misery Blues, Waters, Muddy - Hoochie Coochie Man, James, Elmore - Dust My Blues, Witherspoon, Jimmy - Ain't Nobody's Business, Walter, Little - My Babe, Johnson, Lonnie - Blues 'round My Door, Rush, Otis - I Can't
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Complete Vinyl Collection – 8
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hooker, John Lee - Boom Boom, Wolf, Howlin' - Smokestack Lighting, Reed, Jimmy - Ain't That Lovin' You Baby, - Every Day I Have the Blues, Broonzy, Big Bill - Key to the Highway, King, Freddie - I'm Tore Down, Williamson, Sonny Boy - Fattening Frogs for Snakes, Dupree, Champion Jack - Misery Blues, Waters, Muddy - Hoochie Coochie Man, James, Elmore - Dust My Blues, Witherspoon, Jimmy - Ain't Nobody's Business, Walter, Little - My Babe, Johnson, Lonnie - Blues 'round My Door, Rush, Otis - I Can't Quit You Baby, King, Albert - Dyna-flow
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Отзывы


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