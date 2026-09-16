Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze
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Характеристики
Тип товара
Электрокамин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%14 260 руб. 22 570 руб.
В наличии
Код товара: 696673
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 260 руб. -37%
22 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрокамин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х63х17
Вес, кг.
19
Описание товара Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze
Настенный камин Electrolux EFP/W-2000S Bronze НС-1233827 Bronze с лицевой панелью из настоящего зеркала теплого бронзового оттенка станут восхитительным украшением любого интерьера.
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Настенный камин Electrolux EFP/W-2000S Bronze НС-1233827 Bronze с лицевой панелью из настоящего зеркала теплого бронзового оттенка станут восхитительным украшением любого интерьера.
Электрокамин Electrolux EFP/W-2000S Bronze - по цене 14260 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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