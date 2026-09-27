Top.Mail.Ru
Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS - фото 1
Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг
  • Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS - фото 1
  • Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
14 000 руб.  23 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381193
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х53х22
Вес, кг.
8.8

Описание товара Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS

Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления. Практичная лицевая панель с элегантным матовым покрытием решетки, на которой не остается следов от пальцев. Очаг может быть установлен в специальную нишу или готовый декоративный портал серии Classic.

Отзывы о товаре Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг
Страна производитель
Китай
Описание
Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления. Практичная лицевая панель с элегантным матовым покрытием решетки, на которой не остается следов от пальцев. Очаг может быть установлен в специальную нишу или готовый декоративный портал серии Classic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очаг электрический Electrolux Classic EFP/P- 1020LS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...