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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL

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Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 1
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 2
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 3
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 4
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 5
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 6
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 7
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 8
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 9
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 10
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 11
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 12
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 13
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 14
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 15
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 10
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 11
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 12
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 13
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 14
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 15
  • Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 626 руб.  15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696593
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х24
Вес, кг.
16.3

Описание товара Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL

Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL станет незаменимыми помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью 17 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим Turbo поможет высушить белье после стирки или создать комфортную атмосферу в дождливый день. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD12T CL станет незаменимыми помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью 17 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим Turbo поможет высушить белье после стирки или создать комфортную атмосферу в дождливый день. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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