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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L

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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 1
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 2
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 3
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 4
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 5
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 6
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 7
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 8
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 1
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 2
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 3
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 4
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 5
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 6
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 7
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 8
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
94 991 руб.  135 380 руб. 

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90 241 руб. 

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В наличии
Код товара: 696503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L
94 991 руб. -30%
135 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Размеры в упаковке, см
76х57х47
Вес, кг.
42

Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L

Мощные промышленные осушители воздуха Ballu BDI-70L серии Heavy Industrial, производительностью 70 л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 100 м?. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Описание
Мощные промышленные осушители воздуха Ballu BDI-70L серии Heavy Industrial, производительностью 70 л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 100 м?. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 94991 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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