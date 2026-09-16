Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L
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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%94 991 руб. 135 380 руб.
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90 241 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 696503
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
94 991 руб. -30%
135 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
76х57х47
Вес, кг.
42
Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L
Мощные промышленные осушители воздуха Ballu BDI-70L серии Heavy Industrial, производительностью 70 л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 100 м?. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения.
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Мощные промышленные осушители воздуха Ballu BDI-70L серии Heavy Industrial, производительностью 70 л/сутки, нормализуют уровень влажности в помещениях и на строительных площадках размером до 100 м?. Предназначенные для работы в экстремальных условиях, приборы оснащены металлическим ударопрочным корпусом, встроенной помпой для вертикального отвода дренажа на высоту до 5 метров, надежными шасси и удобной железной ручкой для перемещения.
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-70L - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 94991 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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