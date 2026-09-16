Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD
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Характеристики
Описание товара Осушитель воздуха Ballu Smart Duty Wi-Fi BD70T SD
Осушитель воздуха Ballu BD70T SD представляет собой умный осушитель воздуха, который благодаря своей высокой производительности может использоваться на строительных площадках, производственных или складских помещениях. Осушитель воздуха Ballu BD70T SD имеет мощность 900 Вт и производительность по осушению 70 л/сутки. В совокупности с мощным воздушным потоком объемом 400 м3/ч это позволяет эффективно осушать помещения площадью до 100м2. Осушитель воздуха в короткие сроки нормализует уровень влажности на ремонтируемом объекте, за счет чего испарение влаги из сохнущих стен и пола происходит равномерно и на порядок быстрее, чем естественным образом. Прибор имеет возможность дистанционного управления с помощью приложения Smart Life-SmartHome. Где бы вы ни находились, вы всегда можете проконтролировать уровень влажности в помещении и скорректировать работу осушителя исходя из ваших потребностей. Осушитель изготовлен из ударопрочного пластика, надежными шасси и удобными ручками для перемещения. С помощью 24 часового таймера можно задать начало и окончание работы прибора, а функция авторестарт поможет возобновить работу прибора в заданном режиме в случае отключения электроэнергии. Осушитель воздуха полностью приспособлены к работе на строительных объектах с высокой запыленностью, благодаря легкосъемному моющемуся фильтру. Встроенный гигрометр определит текущий уровень влажности, помогая выбрать оптимальный режим работы. А вертикальная помпа, поднимающая влагу на высоту до 5 метров, позволит использовать прибор в том числе и в подвальных помещениях. Два способа отвода конденсата: в бак или через дренажный шланг помогут выбрать наиболее удобный способ устранения скопившейся влаги. А удобная ручка позволяет легко перемещать прибор по помещению в зависимости от необходимости.
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