Осушитель воздуха Ballu BD30MN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%23 741 руб. 29 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 563965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х40х28
Вес, кг.
16.24
Описание товара Осушитель воздуха Ballu BD30MN
Электрический сушильный мультикомплекс Ballu BD30MN предназначен для работы в бытовых помещениях. Прибор бережно и быстро справится с самыми различными задачами: высушит одежду, придав ей желаемый аромат (3 часа)/избавит помещение от лишней влаги (производительность 30 л/сутки)/восстановит оптимальный уровень влажности/выполнит ароматизацию, ионизацию и очистку воздуха (круглые сутки - 24 часа).
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Электрический сушильный мультикомплекс Ballu BD30MN предназначен для работы в бытовых помещениях. Прибор бережно и быстро справится с самыми различными задачами: высушит одежду, придав ей желаемый аромат (3 часа)/избавит помещение от лишней влаги (производительность 30 л/сутки)/восстановит оптимальный уровень влажности/выполнит ароматизацию, ионизацию и очистку воздуха (круглые сутки - 24 часа).
Осушитель воздуха Ballu BD30MN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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