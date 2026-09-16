Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL
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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%18 326 руб. 22 920 руб.
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17 410 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 696562
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 326 руб. -20%
22 920 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х29
Вес, кг.
13.5
Описание товара Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL
Осушитель Ballu Comfort BD20T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 30 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
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Осушитель Ballu Comfort BD20T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме. Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 30 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления. В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций. Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей. Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL - по цене 18326 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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