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Осушитель воздуха Ballu BD50T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осушитель воздуха Ballu BD50T

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Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 6
Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 7
Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 8
Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 9
Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 10
Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 10
  • Осушитель воздуха Ballu BD50T - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
20 440 руб.  35 630 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 691765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Осушитель воздуха Ballu BD50T
20 440 руб. -43%
35 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
3
Дополнительные функции
разморозка теплообменника
Потребляемая мощность
0.72
Габаритные размеры, см
61x26.8x38.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х42х33
Вес, кг.
23

Описание товара Осушитель воздуха Ballu BD50T

Прибор рассчитан на устранение до 50л влаги в сутки в помещении площадью до 75 м2. Он оптимально подойдет для использования в зданиях, где важно выдерживать определенный уровень влажности, чтобы не допустить порчи предметов и материалов: на складах, строительных площадках, в гаражных комплексах. Осушитель рассчитан на непрерывную работу в экстремальных условиях. Прибор надежно защищен от пыли, механических повреждений и перепадов напряжения. Для удобного перемещения в нужное помещение прибор оснащен встроенными шасси и прочной ручкой.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu BD50T

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Семён И.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет. Воду собирает при работе в любом режиме. Не шумный, компактный. Полотенца в ванной сушит, бельё на сушилке в комнате с ним сохнет гораздо быстрее. К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Башкардин Александр Евгеньевич

Достоинства:


Комментарий:
В целом всё хорошо. Но встроенная ёмкость маловата.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Получили по времени, поставили в работу, узнаем позжет, как он все делает
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Нина О.

Достоинства:


Комментарий:
осушитель хороший, осваиваю, посмотрим дальше в работе
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
осушитель пришел быстро, без брака. работает хорошо. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный осушитель! И белье высушивает, и в подвал удобно! Бачок для воды небольшой, но есть отверстие для слива, можно бОльший сосуд подставить.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Забрали товар, внешне целый. Дома спустя час работы обнаружилась утечка фреона, во всяком случае код ошибки указывает на это. Поддержка на горячей линии не помогла, технический отдел работает по будням в рабочее время. В результате: имеем неработающий девайс, зависшие 12к и неопределённость в дальнейших действиях. Ребят, за такую поддержку и брак одна звезда. Рекомендовать никому не буду
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, качество на высоте, огромная благодарность производителю и продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
качество устраивает.доволен!пришел товар быстро.Работает-как часы!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный осушитель. Нужная в хозяйстве и домашнем быту вещь.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
С функцией справляется. Для небольших помещений подходит. Легко переносить!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Карина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не поняла свойства данного аппарата ,через 5 часов бак целый ,на сутки нам его не хватает в работе ,если уж чтоб осушал помещение он должен работать на постоянной основе без отключения
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Хабаров Иван

Достоинства:


Комментарий:
Воду добывает из воздуха на ура. Немного шумный, не для сна.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает на 5 с плюсом, с влажностью 84 на 40 кв справился за вечер, понизилась до 70, воды набрал полтаза...
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Алсу К.

Достоинства:


Комментарий:
К покупке рекомендую, результат на фото, столько воды собралось за 2 часа работы, дома стало сразу лучше.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
пока что работает, стоит в подполье собирает кондицат, эффект есть
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Осушитель работает. Снизил влажность с 62 до 54% за два с половиной часа в квартире 57 кв. м. Шум умеренный. Крышка сливного отверстия была треснута. Неприятно, но звёзды снижать не стал.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, особо не шумит, влажность убегает, есть датчик и не сложные настройки, из минусов маленький бак, нужен дренаж на улицу.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Алла В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает второй день, за час собирает 250 мл, будем наблюдать дальше, надеюсь прослужит долго . Привезли раньше времени, порадовали
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Осушитель понравился, работает хорошо, в выходной включали на целый день - 2,5 контейнера воды собрал
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший осушитель. за два часа работы, целый контейнер воды насобирал. в квартире на первом этаже самое то.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
за двое суток на малом ходу 15литров выдал дисцилированой воды
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Лия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка огонь! Пришел в указанный срок. Все как написано в инструкции, цвет белый. Очень компактный, хороший дизайн, управляется кнопочками. Большой плюс, что помимо емкости сбора конденсата на 1,25 литров, есть трубочка, которая позволяет не прерывать работу осушителя. Шум от нее не громче кондиционера. Установила в подвале, где оказалось 73% влажности. На режиме турбо, за 1,5 часа нагнал 0,5л воды. Оставили на ночь, с 21 в непрерывном режиме, в 7 часов утра емкость на 60 литров(S дна ее примерно 40х60) была заполнена на 3 см. Единственно не продумано, как фиксировать трубочку, она имеет тенденцию слетать. Я нагрела ее конец и прокрутила по резьбе и на всякий случай зафиксировала скотчем. Очень рекомендую, не жалейте денег, оно того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Восторг! Знакомый рассказал про осушитель, даже не знал раньше про них. Заказывал для подвала в гараже. За два дня штука высосала из воздуха, потолка и кирпичных стен 7 литров воды! Потолок был весь в каплях, теперь сухой даже на ощупь. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
осушитель небольшой. но работает исправно и со шлангом и с накопителем.



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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
3
Дополнительные функции
разморозка теплообменника
Потребляемая мощность
0.72
Габаритные размеры, см
61x26.8x38.3
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор рассчитан на устранение до 50л влаги в сутки в помещении площадью до 75 м2. Он оптимально подойдет для использования в зданиях, где важно выдерживать определенный уровень влажности, чтобы не допустить порчи предметов и материалов: на складах, строительных площадках, в гаражных комплексах. Осушитель рассчитан на непрерывную работу в экстремальных условиях. Прибор надежно защищен от пыли, механических повреждений и перепадов напряжения. Для удобного перемещения в нужное помещение прибор оснащен встроенными шасси и прочной ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Семён И.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет. Воду собирает при работе в любом режиме. Не шумный, компактный. Полотенца в ванной сушит, бельё на сушилке в комнате с ним сохнет гораздо быстрее. К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Башкардин Александр Евгеньевич

Достоинства:


Комментарий:
В целом всё хорошо. Но встроенная ёмкость маловата.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Получили по времени, поставили в работу, узнаем позжет, как он все делает
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Нина О.

Достоинства:


Комментарий:
осушитель хороший, осваиваю, посмотрим дальше в работе
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
осушитель пришел быстро, без брака. работает хорошо. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный осушитель! И белье высушивает, и в подвал удобно! Бачок для воды небольшой, но есть отверстие для слива, можно бОльший сосуд подставить.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Забрали товар, внешне целый. Дома спустя час работы обнаружилась утечка фреона, во всяком случае код ошибки указывает на это. Поддержка на горячей линии не помогла, технический отдел работает по будням в рабочее время. В результате: имеем неработающий девайс, зависшие 12к и неопределённость в дальнейших действиях. Ребят, за такую поддержку и брак одна звезда. Рекомендовать никому не буду
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, качество на высоте, огромная благодарность производителю и продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
качество устраивает.доволен!пришел товар быстро.Работает-как часы!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный осушитель. Нужная в хозяйстве и домашнем быту вещь.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
С функцией справляется. Для небольших помещений подходит. Легко переносить!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Карина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не поняла свойства данного аппарата ,через 5 часов бак целый ,на сутки нам его не хватает в работе ,если уж чтоб осушал помещение он должен работать на постоянной основе без отключения
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Хабаров Иван

Достоинства:


Комментарий:
Воду добывает из воздуха на ура. Немного шумный, не для сна.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает на 5 с плюсом, с влажностью 84 на 40 кв справился за вечер, понизилась до 70, воды набрал полтаза...
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Алсу К.

Достоинства:


Комментарий:
К покупке рекомендую, результат на фото, столько воды собралось за 2 часа работы, дома стало сразу лучше.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
пока что работает, стоит в подполье собирает кондицат, эффект есть
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Осушитель работает. Снизил влажность с 62 до 54% за два с половиной часа в квартире 57 кв. м. Шум умеренный. Крышка сливного отверстия была треснута. Неприятно, но звёзды снижать не стал.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, особо не шумит, влажность убегает, есть датчик и не сложные настройки, из минусов маленький бак, нужен дренаж на улицу.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Алла В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает второй день, за час собирает 250 мл, будем наблюдать дальше, надеюсь прослужит долго . Привезли раньше времени, порадовали
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Осушитель понравился, работает хорошо, в выходной включали на целый день - 2,5 контейнера воды собрал
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший осушитель. за два часа работы, целый контейнер воды насобирал. в квартире на первом этаже самое то.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
за двое суток на малом ходу 15литров выдал дисцилированой воды
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Лия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка огонь! Пришел в указанный срок. Все как написано в инструкции, цвет белый. Очень компактный, хороший дизайн, управляется кнопочками. Большой плюс, что помимо емкости сбора конденсата на 1,25 литров, есть трубочка, которая позволяет не прерывать работу осушителя. Шум от нее не громче кондиционера. Установила в подвале, где оказалось 73% влажности. На режиме турбо, за 1,5 часа нагнал 0,5л воды. Оставили на ночь, с 21 в непрерывном режиме, в 7 часов утра емкость на 60 литров(S дна ее примерно 40х60) была заполнена на 3 см. Единственно не продумано, как фиксировать трубочку, она имеет тенденцию слетать. Я нагрела ее конец и прокрутила по резьбе и на всякий случай зафиксировала скотчем. Очень рекомендую, не жалейте денег, оно того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Восторг! Знакомый рассказал про осушитель, даже не знал раньше про них. Заказывал для подвала в гараже. За два дня штука высосала из воздуха, потолка и кирпичных стен 7 литров воды! Потолок был весь в каплях, теперь сухой даже на ощупь. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
осушитель небольшой. но работает исправно и со шлангом и с накопителем.


Осушитель воздуха Ballu BD50T - этот товар вы можете купить по цене 20440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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