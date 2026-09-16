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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L

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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 1
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 2
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 3
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 4
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 5
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 6
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 7
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 8
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 1
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 2
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 3
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 4
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 5
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 6
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 7
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 8
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
115 891 руб.  144 880 руб. 

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В наличии
Код товара: 696502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L
115 891 руб. -20%
144 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Размеры в упаковке, м
1.05х0.62х0.54
Вес, кг.
49

Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L

Для профессионалов мы создали высокопроизводительную серию осушителей Ballu Heavy DUTY, которая с легкостью справится с повышенной влажностью в частных домах и подвалах, на строительных площадках и складских помещениях площадью до 150м?. Особенностью модели BDI-80L является наличие принудительной вентиляции в нижней части прибора с направляющими воздуха для дополнительной просушки влагосодержащих напольных смесей. Время сушки стяжки сокращается на 25%, что особенно актуально в теплое время года, когда просушка с помощью нагревательных приборов невозможна. Профессиональный осушитель выводит влагу равномерно, без образования корки. Такой способ предотвращает неравномерное высушивание и последующее разрушение материалов.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Описание
Для профессионалов мы создали высокопроизводительную серию осушителей Ballu Heavy DUTY, которая с легкостью справится с повышенной влажностью в частных домах и подвалах, на строительных площадках и складских помещениях площадью до 150м?. Особенностью модели BDI-80L является наличие принудительной вентиляции в нижней части прибора с направляющими воздуха для дополнительной просушки влагосодержащих напольных смесей. Время сушки стяжки сокращается на 25%, что особенно актуально в теплое время года, когда просушка с помощью нагревательных приборов невозможна. Профессиональный осушитель выводит влагу равномерно, без образования корки. Такой способ предотвращает неравномерное высушивание и последующее разрушение материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-80L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 115891 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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