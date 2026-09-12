Top.Mail.Ru
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
13 250 руб.  27 170 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6
13 250 руб. -51%
27 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
кондиционер, пульт управления, шасси, ручки, переходник, фильтр, воздуховод, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. уровень шума, дБ
49
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
300
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
790
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
29.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х38х33
Вес, кг.
23

Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Мобильный кондиционер AC Electric ACE-07 FH/N6 — это идеальное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. С его помощью вы сможете легко поддерживать оптимальную температуру даже в самые жаркие дни. ? Осушение воздуха — важная функция, которая поможет создать приятную атмосферу, особенно в условиях повышенной влажности. Кондиционер эффективно справляется с этой задачей, обеспечивая свежесть и комфорт. ? Благодаря режиму «Сон» вы сможете наслаждаться тихим и спокойным сном, не беспокоясь о шуме. Уровень шума внутреннего блока всего 49 дБ, что делает его практически незаметным в ночное время. ? Удобный пульт дистанционного управления позволяет легко настраивать кондиционер, не вставая с места. Вы сможете регулировать скорость вращения вентилятора и выбирать нужный режим работы с максимальным комфортом. ? Этот мобильный кондиционер подходит для помещений площадью до 18 м?, что делает его отличным выбором для небольших комнат, кабинетов или дач. Его компактные размеры (высота 686 мм, ширина 330 мм и глубина 292 мм) позволяют легко перемещать устройство по вашему пространству. ?? Не забывайте, что кондиционер использует экологически чистый хладагент R 290, что делает его безопасным для окружающей среды. ? С функцией авторестарта после пропадания питания и таймером включения/выключения, AC Electric ACE-07 FH/N6 станет надежным помощником в создании комфортного климата в вашем доме.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
кондиционер, пульт управления, шасси, ручки, переходник, фильтр, воздуховод, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. уровень шума, дБ
49
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
300
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
790
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
29.2
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Мобильный кондиционер AC Electric ACE-07 FH/N6 — это идеальное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. С его помощью вы сможете легко поддерживать оптимальную температуру даже в самые жаркие дни. ? Осушение воздуха — важная функция, которая поможет создать приятную атмосферу, особенно в условиях повышенной влажности. Кондиционер эффективно справляется с этой задачей, обеспечивая свежесть и комфорт. ? Благодаря режиму «Сон» вы сможете наслаждаться тихим и спокойным сном, не беспокоясь о шуме. Уровень шума внутреннего блока всего 49 дБ, что делает его практически незаметным в ночное время. ? Удобный пульт дистанционного управления позволяет легко настраивать кондиционер, не вставая с места. Вы сможете регулировать скорость вращения вентилятора и выбирать нужный режим работы с максимальным комфортом. ? Этот мобильный кондиционер подходит для помещений площадью до 18 м?, что делает его отличным выбором для небольших комнат, кабинетов или дач. Его компактные размеры (высота 686 мм, ширина 330 мм и глубина 292 мм) позволяют легко перемещать устройство по вашему пространству. ?? Не забывайте, что кондиционер использует экологически чистый хладагент R 290, что делает его безопасным для окружающей среды. ? С функцией авторестарта после пропадания питания и таймером включения/выключения, AC Electric ACE-07 FH/N6 станет надежным помощником в создании комфортного климата в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6 - этот товар вы можете купить по цене 13250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...