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Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка

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Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка - фото 1
Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка - фото 1
  • Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ветер в голове, Московская песня, Интер, Зима на пороге, Не рассказывай Кем мы были для Отчизны, Родина, Боже, какой пустяк, Ты не бойся, Первый день аесны, Сен-Женевьев, Не покидай меня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ветер в голове, Московская песня, Интернет, Зима на пороге, Не рассказывай Кем мы были для Отчизны, Родина, Боже, какой пустяк, Ты не бойся, Первый день аесны, Сен-Женевьев, Не покидай меня



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ветер в голове, Московская песня, Интер, Зима на пороге, Не рассказывай Кем мы были для Отчизны, Родина, Боже, какой пустяк, Ты не бойся, Первый день аесны, Сен-Женевьев, Не покидай меня
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ветер в голове, Московская песня, Интернет, Зима на пороге, Не рассказывай Кем мы были для Отчизны, Родина, Боже, какой пустяк, Ты не бойся, Первый день аесны, Сен-Женевьев, Не покидай меня


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Трофимов Сергей - Лучшие Песни (4680068804268) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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