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Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка

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Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Веселый И Злой
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Веселый И Злой
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Играй Струна, Играй, Дивись Же, Какими Мы Стали!, Только Не Плачь, Палач, Сквозь Одежды, Женщина, В Любую Минуту, Одиночество, Весёлый И Злой (Фантомас), Всё Перевернётся, Утро, Только Не Плачь, Палач (Инструментальная Версия), Всё Перевернётся (Ещё Быстрее)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка

"Весёлый И Злой" - студийный альбом 2022 года российской рок-группы Пикник. Многие песни будут исполнены в рамках гастрольного тура "Веселый И Злой". Издание на 180-гр золотом виниле включает 10 композиций и 2 бонусных трека. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.



Теги товара: Пикник

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Веселый И Злой
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Играй Струна, Играй, Дивись Же, Какими Мы Стали!, Только Не Плачь, Палач, Сквозь Одежды, Женщина, В Любую Минуту, Одиночество, Весёлый И Злой (Фантомас), Всё Перевернётся, Утро, Только Не Плачь, Палач (Инструментальная Версия), Всё Перевернётся (Ещё Быстрее)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Весёлый И Злой" - студийный альбом 2022 года российской рок-группы Пикник. Многие песни будут исполнены в рамках гастрольного тура "Веселый И Злой". Издание на 180-гр золотом виниле включает 10 композиций и 2 бонусных трека. Пикник - советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего Пикника сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год. Музыка группы, имеющая свои корни в русском роке, прогрессировала в оригинальный, необычный стиль с использованием симфонических, клавишных и экзотических народных инструментов.


Теги товара: Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пикник - Веселый И Злой (Gold) (4680068803063) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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