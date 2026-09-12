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Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка

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Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 1
Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 2
Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 3
Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 4
Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 5
Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 1
  • Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 2
  • Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 3
  • Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 4
  • Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 5
  • Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696143
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка

Лучшие Песни - сборник группы Мираж, выпущенный в 2023 году. Он содержит такие композиции, как Музыка нас связала, Снова вместе и Наступает ночь. Лимитированное ремастированное издание представлено на желтом виниле. Мираж - советская и российская музыкальная группа, которая исполняет музыку в стиле евродиско. В 1985 году композитор Андрей Литягин, вокалистка Маргарита Суханкина, гитарист Сергей Проклов и вокалист Михаил Кирсанов объединились в любительский коллектив Зона Активности, лишь годом позже изменили название на Мираж. Позже к ним присоединилась вокалистка Наталья Гулькина. В группе сменилось несколько солисток, среди которых Наталия Гулькина, Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. С 1991 года солисткой группы является Екатерина Болдышева. Коллектив стал известен такими хитами, как Музыка нас связала, Ты словно тень, Солнечный зайчик Я жду тебя. За свою деятельность группа в 2008 году была награждена медалями и дипломами Профессионал России за вклад в культуру и искусство. В 2021 году Мираж получили премию SMG Awards как Группа поколения в составе Болдышевой, Горбашова, Крылова и Гришина.

Отзывы о товаре Мираж - Лучшие Песни (yellow) (4603320377539) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лучшие Песни - сборник группы Мираж, выпущенный в 2023 году. Он содержит такие композиции, как Музыка нас связала, Снова вместе и Наступает ночь. Лимитированное ремастированное издание представлено на желтом виниле. Мираж - советская и российская музыкальная группа, которая исполняет музыку в стиле евродиско. В 1985 году композитор Андрей Литягин, вокалистка Маргарита Суханкина, гитарист Сергей Проклов и вокалист Михаил Кирсанов объединились в любительский коллектив Зона Активности, лишь годом позже изменили название на Мираж. Позже к ним присоединилась вокалистка Наталья Гулькина. В группе сменилось несколько солисток, среди которых Наталия Гулькина, Маргарита Суханкина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. С 1991 года солисткой группы является Екатерина Болдышева. Коллектив стал известен такими хитами, как Музыка нас связала, Ты словно тень, Солнечный зайчик Я жду тебя. За свою деятельность группа в 2008 году была награждена медалями и дипломами Профессионал России за вклад в культуру и искусство. В 2021 году Мираж получили премию SMG Awards как Группа поколения в составе Болдышевой, Горбашова, Крылова и Гришина.
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