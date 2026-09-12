Jay-Z & Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка
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Описание товара Jay-Z & Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка
В 2004 году Jay-Z и Linkin Park выпустили совместный EP «Collision Course», уникальное сочетание хип-хопа и рока. Проект появился из серии MTV «Mash-Up», где артисты разных жанров объединялись. Результатом стало взрывное слияние резкого, сурового рэп-стиля Jay-Z с интенсивным альтернативным рок-звучанием Linkin Park, которое уже принесло обоим артистам огромный индивидуальный успех. В EP вошли шесть треков, которые сочетают в себе некоторые из самых знаковых песен Jay-Z, такие как «99 Problems» и «Dirt Off Your Shoulder», с треками Linkin Park, такими как «Numb» и «In the End». Возможно, самый известный трек из EP — «Numb/Encore», который приобрел огромную популярность и даже выиграл «Грэмми» за лучшее рэп/песенное совместное исполнение в 2006 году. Смешение этих жанров сработало настолько хорошо, что привлекло поклонников из обоих миров, доказав, что барьеры между музыкальными стилями можно преодолеть инновационными способами. После выпуска альбом достиг первого места в чарте Billboard 200. В августе 2009 года продажи альбома только в США достигли 1 934 000 экземпляров. По всему миру было продано около пяти миллионов экземпляров.
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