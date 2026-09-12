OST - Home Alone (John Williams) (coloured) (0198028343312) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Home Alone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695801
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028343312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Home Alone
Трек-лист
Home Alone Main Title (Somewhere In My Memory), Holiday Flight, The House, Star Of Bethlehem (Orchestral Version), Man Of The House, We Wish You A Merry Christmas/ End Title,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Home Alone (John Williams) (coloured) (0198028343312) виниловая пластинка
Саундтрек легендарного композитора Джона Уильямса к ставшему рождественской классикой фильму режиссера Криса Коламбуса «Один дома». Издание на двойном цветном виниле в гейтфолде.. Альбом состоит из 19 песен, включая классические рождественские песни, такие как «Carol of the Bells», «We Wish You a Merry Christmas» и «White Christmas». В комплект входят 2 цветных винила, красный и золотой, в гейтфолде с печатными внутренними конвертами. Издание включает кадры из фильма и оригинальные иллюстрации для винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028343312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Home Alone
Трек-лист
Home Alone Main Title (Somewhere In My Memory), Holiday Flight, The House, Star Of Bethlehem (Orchestral Version), Man Of The House, We Wish You A Merry Christmas/ End Title,
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Саундтрек легендарного композитора Джона Уильямса к ставшему рождественской классикой фильму режиссера Криса Коламбуса «Один дома». Издание на двойном цветном виниле в гейтфолде.. Альбом состоит из 19 песен, включая классические рождественские песни, такие как «Carol of the Bells», «We Wish You a Merry Christmas» и «White Christmas». В комплект входят 2 цветных винила, красный и золотой, в гейтфолде с печатными внутренними конвертами. Издание включает кадры из фильма и оригинальные иллюстрации для винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
OST - Home Alone (John Williams) (coloured) (0198028343312) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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