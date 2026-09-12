The Roots - Illadelph Halflife (0602557085846) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695742
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Roots - Illadelph Halflife (0602557085846) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Respond / React, Section, Panic!!!!!!, It Just Dont Stop, The Adventures In Wonderland, Outro Episodes, Push Up Ya Lighter, What They Do, Vs. Scratch (The Token DJ Cut), Concerto Of The Desperado, Clones, UNIverse At War, No Alibi, Dave Vs. US, No Great Pretender, The Hypnotic, Ital (The Universal Side), One Shine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Respond / React, Section, Panic!!!!!!, It Just Dont Stop, The Adventures In Wonderland, Outro Episodes, Push Up Ya Lighter, What They Do, Vs. Scratch (The Token DJ Cut), Concerto Of The Desperado, Clones, UNIverse At War, No Alibi, Dave Vs. US, No Great Pretender, The Hypnotic, Ital (The Universal Side), One Shine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Roots - Illadelph Halflife (0602557085846) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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