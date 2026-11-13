Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week), A Fine Romance, I’ve Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words) with Count Basie, It Was A Very Good Year, That’s Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin’ Stupid with Nancy Sinatra, Sunny ft. Duke Ellington, The Girl From Ipanema with Antonio Carlos Jobim, Both Now, My Way, For A While, Send In The Clowns, Bad, Bad Leroy Brown, Theme From New York, New York, It Had To Be You, L.A. Is My Lady with Quincy Jones, Mack The Knife with Quincy Jones)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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