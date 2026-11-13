Top.Mail.Ru
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 5
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 6
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 7
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 8
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 9
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 10
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 9
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 10
  • Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка
4 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Swing
Трек-лист
My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week), A Fine Romance, I’ve Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words) with Count Basie, It Was A Very Good Year, That’s Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin’ Stupid with Nancy Sinatra, Sunny ft. Duke Ellington
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week), A Fine Romance, I’ve Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words) with Count Basie, It Was A Very Good Year, That’s Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin’ Stupid with Nancy Sinatra, Sunny ft. Duke Ellington, The Girl From Ipanema with Antonio Carlos Jobim, Both Now, My Way, For A While, Send In The Clowns, Bad, Bad Leroy Brown, Theme From New York, New York, It Had To Be You, L.A. Is My Lady with Quincy Jones, Mack The Knife with Quincy Jones)

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Swing
Трек-лист
My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week), A Fine Romance, I’ve Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words) with Count Basie, It Was A Very Good Year, That’s Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin’ Stupid with Nancy Sinatra, Sunny ft. Duke Ellington
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week), A Fine Romance, I’ve Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words) with Count Basie, It Was A Very Good Year, That’s Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin’ Stupid with Nancy Sinatra, Sunny ft. Duke Ellington, The Girl From Ipanema with Antonio Carlos Jobim, Both Now, My Way, For A While, Send In The Clowns, Bad, Bad Leroy Brown, Theme From New York, New York, It Had To Be You, L.A. Is My Lady with Quincy Jones, Mack The Knife with Quincy Jones)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Collected (Translucent Blue) (8719262037878) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...