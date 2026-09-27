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Прибор для выпечки PST 0105 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прибор для выпечки PST 0105 Черный

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Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 1
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 2
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 3
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 4
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 5
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 6
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 7
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 8
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 9
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 10
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 11
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 12
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 13
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 14
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 15
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 16
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 17
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 18
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 19
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 20
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 21
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 22
Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультипекарь
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 1
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 2
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 3
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 4
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 5
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 6
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 7
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 8
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 9
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 10
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 11
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 12
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 13
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 14
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 15
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 16
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 17
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 18
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 19
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 20
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 21
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 22
  • Прибор для выпечки PST 0105 Черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693234
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультипекарь
Размеры в упаковке, см
26х24х16
Вес, кг.
2.9

Описание товара Прибор для выпечки PST 0105 Черный

Прибор для выпечки Polaris PST 0805 - это многофункциональный помощник на вашей кухне. Он оснащен 5 парами съемных панелей, которые позволяют приготовить разнообразные блюда: от сэндвичей и гриля до венских вафель и орешков. Автоматический контроль температуры обеспечивает равномерное пропекание продуктов, а антипригарное покрытие BIOTORE предотвращает пригорание и облегчает очистку прибора. Противоскользящие ножки гарантируют устойчивость прибора на любой поверхности, а 2 индикатора работы позволяют контролировать процесс приготовления. Мощность устройства составляет 850 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление блюд. Особенностью Polaris PST 0805 является возможность смены панелей, что позволяет разнообразить меню и готовить разнообразные блюда. Выбирая прибор для выпечки Polaris PST 0805, вы получаете надежного помощника на вашей кухне, который позволит вам готовить разнообразные и вкусные блюда.

Отзывы о товаре Прибор для выпечки PST 0105 Черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мультипекарь
Описание
Прибор для выпечки Polaris PST 0805 - это многофункциональный помощник на вашей кухне. Он оснащен 5 парами съемных панелей, которые позволяют приготовить разнообразные блюда: от сэндвичей и гриля до венских вафель и орешков. Автоматический контроль температуры обеспечивает равномерное пропекание продуктов, а антипригарное покрытие BIOTORE предотвращает пригорание и облегчает очистку прибора. Противоскользящие ножки гарантируют устойчивость прибора на любой поверхности, а 2 индикатора работы позволяют контролировать процесс приготовления. Мощность устройства составляет 850 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное приготовление блюд. Особенностью Polaris PST 0805 является возможность смены панелей, что позволяет разнообразить меню и готовить разнообразные блюда. Выбирая прибор для выпечки Polaris PST 0805, вы получаете надежного помощника на вашей кухне, который позволит вам готовить разнообразные и вкусные блюда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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