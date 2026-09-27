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Плита инфракрасная Leonord LE-1748 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плита инфракрасная Leonord LE-1748

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Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 1
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 2
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 3
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 4
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 5
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 6
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 7
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 8
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 9
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 10
Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм, 165 мм
Индукция
нет
Управление
механический
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 1
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 2
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 3
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 4
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 5
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 6
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 7
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 8
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 9
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 10
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 468 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плита инфракрасная Leonord LE-1748
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм, 165 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х33х8
Вес, кг.
4.1

Описание товара Плита инфракрасная Leonord LE-1748

Дизайн плитки выполнен в стильном черном цвете. Плита проста в использовании благодаря плавной регулировки температуры и световому индикатору работы. Она оснащена высокоскоростным инфракрасным элементом, который быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности. В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на минимальных мощностях. Оснащена стеклокерамической варочной поверхностью Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Так же плюсом является что, для инфракрасной плиты подходит практическая любая посуда.



Теги товара: стеклокерамические

Отзывы о товаре Плита инфракрасная Leonord LE-1748




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм, 165 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн плитки выполнен в стильном черном цвете. Плита проста в использовании благодаря плавной регулировки температуры и световому индикатору работы. Она оснащена высокоскоростным инфракрасным элементом, который быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности. В отличие от индукционных плит, инфракрасная плита не имеет импульсного режима. Нагрев происходит постоянно даже на минимальных мощностях. Оснащена стеклокерамической варочной поверхностью Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Так же плюсом является что, для инфракрасной плиты подходит практическая любая посуда.


Теги товара: стеклокерамические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плита инфракрасная Leonord LE-1748 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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