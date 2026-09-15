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The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка

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The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Misfits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538980790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Misfits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Misfits, Hay Fever, Live Life, A Rock 'n' Roll Fantasy, In a Foreign Land, Permanent Waves, Black Messiah, Out of the Wardrobe, Trust Your Heart, Get Up
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Kinks 60 – BMGCAT861LP
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Misfits, Hay Fever, Live Life, A Rock 'n' Roll Fantasy, In a Foreign Land, Permanent Waves, Black Messiah, Out of the Wardrobe, Trust Your Heart, Get Up



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538980790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Misfits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Misfits, Hay Fever, Live Life, A Rock 'n' Roll Fantasy, In a Foreign Land, Permanent Waves, Black Messiah, Out of the Wardrobe, Trust Your Heart, Get Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Kinks 60 – BMGCAT861LP
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Misfits, Hay Fever, Live Life, A Rock 'n' Roll Fantasy, In a Foreign Land, Permanent Waves, Black Messiah, Out of the Wardrobe, Trust Your Heart, Get Up


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить The Kinks - Misfits (4050538980790) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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