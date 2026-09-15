Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blackfield - Blackfield (coloured) (0802644823331) виниловая пластинка
Blackfield — это результат сотрудничества израильского автора песен и музыканта Авива Геффена и британского музыканта и продюсера Стивена Уилсона. Их одноименный дебютный альбом, первоначально выпущенный в 2004 году, стал фаворитом фанатов и стал эталоном для всей прогрессивной музыки, выпущенной с тех пор, и включает в себя популярные синглы «Hello», «Pain», «Blackfield» и «Cloudy Now». Когда они начали сотрудничать, они оба прочно утвердились в своей карьере как известные рок-вокалисты, авторы песен, продюсеры и мультиинструменталисты. Геффен – один из самых знаковых и продаваемых музыкантов Израиля, выступающий на стадионах в своей родной стране. На момент создания Blackfield Уилсон возглавлял Porcupine Tree, знаменитую экспансивную британскую рок-группу. К 2010 году он переключился на сольную карьеру, завоевав преданную глобальную популярность, имея 6 номинаций на Грэмми и 4 британских хит-альбома, а альбом The Harmony Codex 2023 года занял первое место в Германии. Издание, посвященное 20-летию дебютного альбома Blackfield, будет выпущено ограниченным тиражом на мраморно-оранжевом и черном виниле.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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