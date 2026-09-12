Описание товара Газовая варочная панель Korting HGG 7835 CTW

Даже если пламя погаснет, вам не стоит переживать, ведь во всех моделях Korting установлена система безопасности «Газ-контроль». Данная функция просто остановит подачу газа в случае, если конфорка случайно погаснет. Электроподжиг. Вам больше не придется пользоваться спичками и зажигалками. Система «Электроподжиг» от Korting очень удобна и абсолютно безопасна. Просто поверните и нажмите регулятор — конфорка автоматически зажжется. Чугунные держатели для посуды. Korting изготавливает держатели для посуды из высококачественных материалов, чтобы вы могли пользоваться ими долгие годы. Держатели из чугуна эргономичны и очень устойчивы. Благодаря этому вам удобно готовить на поверхностях Korting, а риск падения кастрюль и пролива жидкостей сводится к минимуму. Сверхмощная WOK-конфорка. Приготовление блюд становится еще более быстрым, а нагрев посуды равномерным. Korting установил в свои модели сверхмощную конфорку с тремя рядами пламени для более быстрого приготовления. Экономьте свое время с Korting. К тому же сверхмощная конфорка WOK поможет вам приготовить изысканные блюда восточной кухни. Безопасное управление. Поворотные регуляторы находятся вдали от мощной конфорки WOK. Это исключает случайное соприкосновение с горячими поверхностями в процессе приготовления, и регуляторы подвергаются меньшему тепловому воздействию. Стеклянная поверхность. Высокая устойчивость к тепловому и химическому воздействию, низкое тепловое расширение, высокая устойчивость к тепловым ударам, способность выдерживать в течение длинных периодов времени температуры до 450°C. Все это позволяет использовать его в течение длительного времени, в самых сложных задачах при приготовлении пищи.