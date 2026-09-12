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Сифон для раковины Haiba хром (HB81) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сифон для раковины Haiba хром (HB81)

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Сифон для раковины Haiba хром (HB81)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон для раковины
Цвет
хром
Комплектация
сифон, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691304
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Сифон для раковины
Высота, см
58.5
Длина, м
15
Габаритные размеры), см
58.5x15x5.8
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
сифон, документация, упаковка
Материал
металл
Габариты (ВxГxШ), мм
585x150x58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х47х32
Вес, г.
720

Описание товара Сифон для раковины Haiba хром (HB81)

Сифон для раковины Haiba HB81, хром, вид сифона - бутылочный, диамент слива 3,2 см, вид затвора - мокрый затвар, направление выпуска - прямое (вертикальное), регулировка по длине есть, регулировка по высоте есть

Отзывы о товаре Сифон для раковины Haiba хром (HB81)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Сифон для раковины
Высота, см
58.5
Длина, м
15
Габаритные размеры), см
58.5x15x5.8
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
сифон, документация, упаковка
Материал
металл
Габариты (ВxГxШ), мм
585x150x58
Страна производитель
Китай
Описание
Сифон для раковины Haiba HB81, хром, вид сифона - бутылочный, диамент слива 3,2 см, вид затвора - мокрый затвар, направление выпуска - прямое (вертикальное), регулировка по длине есть, регулировка по высоте есть
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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