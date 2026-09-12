Top.Mail.Ru
Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1) - фото 1
Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сифон
Цвет
хром
Комплектация
сифон, инструкция, документация, упаковка
  • Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1) - фото 1
  • Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691302
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Сифон
Высота, см
38
Длина, м
50
Габаритные размеры), см
38x50x33
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
сифон, инструкция, документация, упаковка
Материал
Латунь
Габариты (ВxГxШ), мм
380x500x330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х50х38
Вес, г.
810

Описание товара Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1)

Сифон для раковины Haiba HB80-1 выполнен в современном стили из качественных материалов. Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров.

Отзывы о товаре Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Сифон
Высота, см
38
Длина, м
50
Габаритные размеры), см
38x50x33
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
сифон, инструкция, документация, упаковка
Материал
Латунь
Габариты (ВxГxШ), мм
380x500x330
Страна производитель
Китай
Описание
Сифон для раковины Haiba HB80-1 выполнен в современном стили из качественных материалов. Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сифон для раковины Haiba хром (HB80-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...