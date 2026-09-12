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Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST)

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Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 1
Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 2
Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 3
Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 4
Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 1
  • Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 2
  • Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 3
  • Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 4
  • Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691245
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
кухонная мойка многофункциональная ПСМ-Профсан PSM-9943ST сталь, панель-смеситель, излив с выдвижной лейкой с 3 режимами, выпуск с мусоросборником, дозатор для моющего средства, ринзер нажимной (мойка стаканов), колландер — 2 шт., доска разделочная, сифон, кран угловой — 2 шт., гибкая подводка, гофра
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x700
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
78х48х27
Вес, кг.
13.8

Описание товара Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST)

Мойка многофункциональная PSM-9943ST – это стильный и функциональный элемент для Вашей кухни, который позволит Вам с легкостью выполнять различные задачи по мытью и обработке посуды и продуктов. Она изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность изделия.

Отзывы о товаре Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9943ST)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
кухонная мойка многофункциональная ПСМ-Профсан PSM-9943ST сталь, панель-смеситель, излив с выдвижной лейкой с 3 режимами, выпуск с мусоросборником, дозатор для моющего средства, ринзер нажимной (мойка стаканов), колландер — 2 шт., доска разделочная, сифон, кран угловой — 2 шт., гибкая подводка, гофра
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x700
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка многофункциональная PSM-9943ST – это стильный и функциональный элемент для Вашей кухни, который позволит Вам с легкостью выполнять различные задачи по мытью и обработке посуды и продуктов. Она изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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