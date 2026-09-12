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RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый

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RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 1
RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 2
RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 3
RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 4
RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 5
RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
искусственный кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 1
  • RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 2
  • RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 3
  • RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 4
  • RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 5
  • RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681835
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Страна бренда
Россия
Ширина, см
48.5
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
искусственный кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х58х28
Вес, кг.
14.65

Описание товара RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый

При создании коллекции BERKANA дизайнеры выбрали классику – сдержанную и изящную. Никаких сложных элементов, только простота и функциональность. Все вместе это раскрывает максимум возможностей и помогает создать атмосферу уюта и тепла. Такой подход касается не только формы, но и содержания: не зря кухонные мойки BERKANA могут монтироваться как в дуэте, так и соло, как врезным способом, так и под столешницу.

Отзывы о товаре RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Страна бренда
Россия
Ширина, см
48.5
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
искусственный кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Развернуть
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Описание
При создании коллекции BERKANA дизайнеры выбрали классику – сдержанную и изящную. Никаких сложных элементов, только простота и функциональность. Все вместе это раскрывает максимум возможностей и помогает создать атмосферу уюта и тепла. Такой подход касается не только формы, но и содержания: не зря кухонные мойки BERKANA могут монтироваться как в дуэте, так и соло, как врезным способом, так и под столешницу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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