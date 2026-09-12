RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
искусственный кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681835
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Страна бренда
Россия
Ширина, см
48.5
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
искусственный кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х58х28
Вес, кг.
14.65
Описание товара RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый
При создании коллекции BERKANA дизайнеры выбрали классику – сдержанную и изящную. Никаких сложных элементов, только простота и функциональность. Все вместе это раскрывает максимум возможностей и помогает создать атмосферу уюта и тепла. Такой подход касается не только формы, но и содержания: не зря кухонные мойки BERKANA могут монтироваться как в дуэте, так и соло, как врезным способом, так и под столешницу.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Страна бренда
Россия
Ширина, см
48.5
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
искусственный кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Развернуть
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
При создании коллекции BERKANA дизайнеры выбрали классику – сдержанную и изящную. Никаких сложных элементов, только простота и функциональность. Все вместе это раскрывает максимум возможностей и помогает создать атмосферу уюта и тепла. Такой подход касается не только формы, но и содержания: не зря кухонные мойки BERKANA могут монтироваться как в дуэте, так и соло, как врезным способом, так и под столешницу.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
RIVELATO Мойка BERKANA 45 1-чаш 485*455, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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