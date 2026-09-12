GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681904
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
10.5
Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: черный
Главное преимущество модели GranFest Urban 4550 в том, что она может монтироваться как врезным способом, так и под столешницу. Врезной монтаж доступен даже непрофессионалам: достаточно иметь необходимые инструменты и точно следовать инструкции. Подстольный монтаж сложнее и дороже: выполнить его самостоятельно уже не получится, потребуется помощь профессионалов. Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.
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Главное преимущество модели GranFest Urban 4550 в том, что она может монтироваться как врезным способом, так и под столешницу. Врезной монтаж доступен даже непрофессионалам: достаточно иметь необходимые инструменты и точно следовать инструкции. Подстольный монтаж сложнее и дороже: выполнить его самостоятельно уже не получится, потребуется помощь профессионалов. Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
GRANFEST Мойка URBAN 4550 подстольный монтаж 1-чаша 450*500мм, монтаж: универсальный, материал: кварц, цвет: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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